طلب من مندوب التوصيل تجربة دراجته النارية.. شاهد ما حدث لشاب سعودي
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أثار مقطع فيديو رائج لحادثة تعرض شاب سعودي لحادث مروع، بعدما اقتحم مدخل عمارة بدراجة نارية، وذلك أثناء قيامه بتجربة الدراجة، استغراب ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
متداول :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 13, 2023
شاب طلب من سائق التوصيل تجربة الدباب والنتيجة .. 😰💔 pic.twitter.com/3HBECvSYl9
وأظهر الفيديو شاب يقود دراجة نارية، بسرعة عالية، وحاول مندوب توصيل إيقافه دون جدوى، كما أظهر أيضا فقدان الشاب السيطرة على الدراجة النارية، واقتحم مدخل عمارة، فيما انقلبت الدراجة، وأسفر ذلك عن تعرضه لإصابات.
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وبين نشطاء أن الشاب طلب من مندوب التوصيل، تجربة قيادة الدراجة النارية، موضحين أن الشاب نجا من الحادث وتعرض لإصابات بسيطة وتم نقله إلى المستشفى لأجل إسعافه.
وظهر الشاب في مقطع آخر وهو يقول: الله يسلمكم ياشباب الله يسلمكم.
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