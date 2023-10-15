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الطفل مع أصالة
الطفل مع أصالة

هذا ما فعلته أصالة نصري مع طفل سعودي صعد إلى المسرح

تفاعلت الفنانة أصالة باحتضان الطفل والرقص معه

العربية.نت - حامد القرشي
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اعتلى طفل سعودي مسرح حفلة الفنانة أصالة نصري التي أقيمت في القصيم، وتفاعلت الفنانة باحتضان الطفل وكذلك الرقص معه.

وبكى الطفل من شدة الفرح وسط تشجيع كبير وتصفيق حار من الجمهور.

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وأشعل صعود الطفل لخشبة المسرح منصات التواصل في السعودية، في الوقت الذي وثق المصور السعودي محمد اليامي صوراً فوتوغرافية للحظات الفرح التي عاشها الطفل خلال لقائه بفنانته المفضلة.

وتغنت أصالة خلال حفلها الغنائي بأغنية "سواها قلبي" و"أنا ربي خلقني لك عقوبة" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور كثيراً، كما تغنت ولأول مرة بأغنيتها الجديدة "مارس ابريل‬⁩".

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