هذا ما فعلته أصالة نصري مع طفل سعودي صعد إلى المسرح
تفاعلت الفنانة أصالة باحتضان الطفل والرقص معه
وضع القراءة
100% حجم الخط
اعتلى طفل سعودي مسرح حفلة الفنانة أصالة نصري التي أقيمت في القصيم، وتفاعلت الفنانة باحتضان الطفل وكذلك الرقص معه.
وبكى الطفل من شدة الفرح وسط تشجيع كبير وتصفيق حار من الجمهور.
مادة اعلانية
العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين: في حالة المواجهة المباشرة مع الغرب.. ستكون "حربا مختلفة تماماً"!
وأشعل صعود الطفل لخشبة المسرح منصات التواصل في السعودية، في الوقت الذي وثق المصور السعودي محمد اليامي صوراً فوتوغرافية للحظات الفرح التي عاشها الطفل خلال لقائه بفنانته المفضلة.
وتغنت أصالة خلال حفلها الغنائي بأغنية "سواها قلبي" و"أنا ربي خلقني لك عقوبة" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور كثيراً، كما تغنت ولأول مرة بأغنيتها الجديدة "مارس ابريل".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بريطاني أدهش رواد التواصل بإتقانه اللهجة السعودية.. فما قصته؟أدهش البريطاني جون ابن لندن، رواد التواصل الاجتماعي بسبب إتقانه اللهجة الخليجية، فلا يكاد أحد يصدق أن المتحدث بريطاني عاش حياته متنقلاً ما بين ... السعودية
-
"إنفاذ" يعقد أكثر من 27 مزادًا عقاريا في 10 مناطق ومدن بالسعوديةبين 16 و23 أكتوبر الجاري الأسواق العقارية
-
حكاية الممرضة السعودية عبير مع الطفلة اليمنية ديانا تثير مشاعر السعوديينالطفلة اليمنية فقدت أمها بفشل في الكلى.. وترقد حالياً للعلاج من فشل في الكبد السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية