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الممرضة السعودية مع الطفلة اليمنية
الممرضة السعودية مع الطفلة اليمنية

حكاية الممرضة السعودية عبير مع الطفلة اليمنية ديانا تثير مشاعر السعوديين

الطفلة اليمنية فقدت أمها بفشل في الكلى.. وترقد حالياً للعلاج من فشل في الكبد

العربية.نت - نادية الفواز
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تعاطف السعوديون مع قصة ممرضة أطفال سعودية قامت بتبني حالة طفلة يمنية كانت بحاجة لزراعة كبد. ونشرت الممرضة السعودية عبير عبد الله مقاطع تجمعها بالطفلة وهي تقوم على رعايتها والاهتمام بها ما أثار مشاعر رواد التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها لـ"العربية.نت" قالت الممرضة عبير: "قصتي مع ديانا عندما كانت مريضة بالمستشفى، وبدأت أتعرف عليها مع الأيام، وعرفت أنها مميزة ومختلفة عن باقي الأطفال، وهي تحب اللعب وتبادل الأحاديث، وأحببتها".

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وتابعت: "ديانا تعاني من مشاكل صحية، وأبرزها فشل في الكبد، وزاد حبي لها بعد أن علمت بوفاة والدتها بسبب فشل في الكلى عندما كانت ديانا تبلغ من العمر 3 أشهر فقط".

وأضافت: "ديانا تزورني حاليا باستمرار وأتعامل معها وكأنها ابنتي، وأقوم بمساعدتها على الدراسة، وأخرج معها للتنزه، وهي تعيش مع والدها، ولكني قررت العناية بها ووجدت الدعم من أسرتي. مرض ديانا ومعاناة فقد أمها جعلتني أقرر التبرع لها بالكبد، ولكن والدها بادر بالتبرع وأمورها مستقرة حاليا".

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وواصلت: "وبعد معرفتي بقصتها، قررت أن أشارك رواد مواقع التواصل كل التفاصيل، وأن أقدم لها كل أنواع الدعم المهني والنفسي والمعنوي، وأنا مستمرة في هذا الاحتواء الذي يسعدني، أنا أعتبرها مثل ابنتي".

وختمت حديثها: "أنا ممتنة لله الذي جعل مساعدة الناس جزءًا لا يتجزأ من حياتي، ووجدت الدعم من أسرتي التي تشجعني على دعم ديانا ورعايتها".

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