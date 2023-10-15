هيئة المسرح تطلق مهرجان "النهام" بالمنطقة الشرقية

تطلق ⁧‫هيئة المسرح والفنون الأدائية‬⁩ ⁧‫مهرجان "النّهام‬⁩" في المنطقة الشرقية، وذلك للاحتفاء بجذور فن النّهمة ومكانته الثقافية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في 27 من أكتوبر الجاري.

والهيئة استوحت اسم المهرجان من "النهّام" وهو الشخص الذي كان يصدح بغنائه على سطح السفينة بأغانٍ بحرية مميزة تبث الحماس في صدور الغواصين المتجهين لصيد اللؤلؤ.

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وتُعد أغاني "النهمة" من أهم أنواع الغناء الشعبي البحري المعروفة منذ القِدم في منطقة الخليج العربي، والتي لا يزال لها حضورٌ مميز في قائمة الفنون الشعبية، حيث كان البحارة يستخدمون الشعر والفن قديماً للتعبير عن شقائهم ومعاناتهم مع البحر، وكان الشعراء يتناولون حياة البحارة في قصائدهم، لينشدها بعد ذلك "النهّام" في الرحلات البحرية الطويلة.

وعرف فن النهام بأنه غناء يواكب سير العمل في السفينة، وهي فن مقصور على البحر والبحارة في سواحل الخليج العربي في البحرين، الكويت، الإمارات، قطر، السعودية، ويحتوي على أغان من نوع "اليامال والخطفة والمداوى والفجري" والأغاني الشعبية الخفيفة التي تخضع لقواعد معينة، وكذلك أغاني الزهيري والموال وترانيم واستهلالات وأدعية وابتهالات كلها تدخل في "النهمة" ويغنيها النهام. ولا يستخدم في هذا الفن أي من الأدوات الموسيقية المتعارف عليها في المنطقة لأنه غناء يهدف بالدرجة الأولى إلى بعث الحماس في نفوس الصيادين وتشجيعهم على العمل وبذل الجهد لتحقيق الصيد الوفير والعودة الغانمة، كما أنه في بعض جوانبه يعبر عن مقدار شوق البحارة والغواصين لزوجاتهم وعائلاتهم، ويكشف عن حجم معاناتهم في موسم الغوص.