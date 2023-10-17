فيديو غريب يشغل السعوديين..طائر قل نظيره "يلهي الرعيان"

في فيديو غريب انتشر خلال الساعات الماضية بين السعوديين على مواقع، ظهر مواطن من خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب المملكة، يتحدث عن عثوره على طائر قل نظيره!
وقد أثار هذا الطائر حيرة العديد منن شاهدوه، متعجبين من شكله ومتسائلين عن هويته.
متداول :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 16, 2023
رجل من خميس مشيط .. يعثر على طائر غريب pic.twitter.com/k2HPgEj6dt
وأشار أحد المتابعين إلى أن الطائر يسمى طائر السبد ويلقب بـ"ملهي الرعيان"، لافتاً إلى أن من خصاله أنه يظهر نفسه على أنه مريض أو مكسور وغير قادر على الطيران.
فيما علق آخر بالقول إن هذا الطائر ليس من النوع المحلي، حيث إن السبد المحلي يكون لونه أشهب وهو طائر ليلي نادر.
المركز الوطني للحياة الفطرية يحسمها
من جهته، كشف المركز الوطني للحياة الفطرية النقاب عن هوية الطائر.
وأوضح على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن الطائر الظاهر بالفيديو هو أحد أنواع طيور السبد أو ما يطلق عليه بالعامية "ملهي الرعيان"، مضيفاً أن أنواعه في السعودية، كالمهاجر العابر والمهاجر المتكاثر، كما يوجد أنواع مقيمة بجبال جنوب غربي المملكة وفي سهول تهامة.
تتميز بريشها الناعم الملون
يذكر أن طائر السبد يعيش في كافة أرجاء العالم.
ولمعظم طيور السبد أرجل صغيرة قلما تستخدم للمشي، فيما أجنحتها طويلة مدببة، كما تتميز بريشها الناعم الملون الذي يموهها فتشبه لحاء الشجر أو أوراقه.
إلى ذلك تلزم بعض أنواع السبد مكانها على محاذاة أفرع الشجر، على غير عادة الطيور الأخرى التي تحط بعرض الأفرع، الأمر الذي يساعدها في الاختباء خلال النهار.
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