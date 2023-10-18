وزير الخارجية السعودي: تركيزنا الحالي ينصب على وقف النار في غزة
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أنه يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات لـ"العربية/الحدث" الأربعاء إن "تركيزنا الحالي ينصب على وقف إطلاق النار في غزة".
كما أضاف أن المملكة مستمرة في تحركاتها لوقف إطلاق النار في غزة".
إلى ذلك أكد أن "حل الدولتين هو الحل الجذري للقضية الفلسطينية"، مردفاً أنه "يجب إلزام كل الأطراف بحل القضية الفلسطينية وفقاً للشرعية الدولية".
حصار غزة
يشار إلى أن إسرائيل أطبقت منذ 7 أكتوبر، حصاراً على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مغلقة كافة المعابر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع، كما قطعت الكهرباء والمياه.
وتوعدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بـ"مسح حركة حماس واقتلاعها من غزة"، إثر الهجوم المفاجئ الذي أطلقته في 7 أكتوبر.
بينما ارتفعت أعداد القتلى في القطاع إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وآلاف الإصابات، وسط تناقص الأدوية والمخزون الطبي في المستشفيات.
أما في الجانب الإسرائيلي، فبلغ عدد القتلى نحو 1400، بينهم 220 ضابطاً وجندياً.
يذكر أن السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، كانت دعت إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة التنفيذية على مستوى الوزراء، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن المنطقة واستقرارها.
-
البيت الأبيض: تقييمنا يظهر أن إسرائيل لم تستهدف مستشفى غزةقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن تحليلاً أميركياً للبيانات المتاحة حاليا يشير إلى أن "إسرائيل غير مسؤولة عن التفجير ... أميركا
-
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنى تحتية لحزب الله داخل لبنانفيما لم تهدأ المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إثر تفجر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد هجوم حركة حماس المباغت على مستوطنات إسرائيلية بغلاف ... العرب والعالم
-
حاول الانتحار.. جديد سباح مصري تضامن مع غزة فهدد بالقتلبعدما حصد موقفه المتضامن مع غزة احتفاء واسعا بين المصريين، كشف طبيب السباح المصري عبد الرحمن سامح تفاصيل جديدة عن حياته.وقال عبد الله محمد، طبيب عبد ... مصر