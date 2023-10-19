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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فرانس برس)
فيصل بن فرحان
الشرق الأوسط

السعودية: على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف النار ورفع الحصار عن غزة

فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية يؤكد على أهمية وقف كل أشكال استهداف المدنيين في غزة

العربية.نت- واس
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكد أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

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وحث وزير الخارجية، الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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