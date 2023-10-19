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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
السعودية

الأمير محمد بن سلمان يؤكد لسوناك أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي

العربية.نت - وكالات
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى برئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في الرياض.

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وأجرى الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني حول الأوضاع في غزة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان لسوناك أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان لسوناك على ضرورة تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار ومسار السلام.

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