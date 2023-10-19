السعودية
الأمير محمد بن سلمان يؤكد لسوناك أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي
وضع القراءة
100% حجم الخط
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى برئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في الرياض.
مادة اعلانية
وأجرى الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني حول الأوضاع في غزة.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يلتقي في #الرياض رئيس الوزراء البريطاني.#واس pic.twitter.com/oUKrEKPDvp— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 19, 2023
وأكد الأمير محمد بن سلمان لسوناك أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي.
كما شدد الأمير محمد بن سلمان لسوناك على ضرورة تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار ومسار السلام.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصادر مصرية: فتح معبر رفح غداً وإدخال المساعدات لغزةوتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات مصر
-
خالد مشعل للعربية: سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم"المعركة صعبة.. طالبان هزمت أميركا ونحن سنهزم إسرائيل" العرب والعالم
-
في ضربة لترمب.. باول تنقلب عليه وتتحول إلى شاهدةسيدني باول أقرت بالذنب في قضية تزوير النتائج في انتخابات جورجيا أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية