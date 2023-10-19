التعليم بالسعودية تتيح حلقات لتعلم "المقامات الشرقية"

أتاحت منصة "مدرستي" التابعة لوزارة التعليم 10 حلقاتٍ مصورة من برنامج "مقدّمة في المقامات الشرقية"، كنشاطٍ تعليمي لطلبة التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية والأهلية.

وتثري حلقات البرنامج الذي يأتي امتداداً للشراكة القائمة بين وزارتي التعليم والثقافة، وبإشرافٍ من هيئة الموسيقى المعرفة بالمقامات المتعلقة بتراث المملكة والإنشاد العربي، والأداء الصوتي تحت قواعدَ تعليمية صحيحة، بحيث تتناول التعريف بالمقامات الأساسية المستخدمة وأنواعها والهدف منها.

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ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل استراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي تواصل مبادراتها وبرامجها نحو نشر وإثراء المعارف والمهارات في مجال الثقافة والفنون.

تجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الماضي شهد إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها، حيث دعمت وزارة الثقافة المدارس بتوفير الآلات الموسيقية وتقديم الدعم اللازم لتنمية المهارات الفنية الأساسية للطلاب.

وأطلقت هيئة الموسيقى العديد من الأنشطة بالتعاون مع وزارة التعليم، لتقديم محتوًى إثرائيٍّ على منصة "مدرستي" التابعة لوزارة التعليم بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالمملكة، والتعرف على الآلات الموسيقية.