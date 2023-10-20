وزير الخارجية السعودي: وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات أولوية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية وقف إطلاق النار في #غزة وإيصال المساعدات الإنسانية#العربية#قمة_الرياض pic.twitter.com/VB14VkNghM — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 20, 2023

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية التي قالت بدورها إن مجموعة آسيان ودول الخليج أكدت على استنكار الهجمات على غزة، مشيرة إلى دعم الجميع للحل السلمي في فلسطين.

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وقبل ذلك، رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، خلال افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج والآسيان، استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وطالب ولي العهد السعودي في كلمته بافتتاح القمة، بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة، مضيفاً بالقول: "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء".

وانطلقت، اليوم الجمعة، أعمال "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتُعقد القمة في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على بناء شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتفعيل الشراكات الاستراتيجية لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، بما يعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".