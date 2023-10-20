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الشرق الأوسط

وزير الخارجية السعودي: وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات أولوية

وزيرة الخارجية الإندونيسية: مجموعة آسيان ودول الخليج أكدت على استنكار الهجمات على غزة

العربية.نت، ووكالات
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية التي قالت بدورها إن مجموعة آسيان ودول الخليج أكدت على استنكار الهجمات على غزة، مشيرة إلى دعم الجميع للحل السلمي في فلسطين.

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وقبل ذلك، رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، خلال افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج والآسيان، استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وطالب ولي العهد السعودي في كلمته بافتتاح القمة، بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة، مضيفاً بالقول: "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء".

وانطلقت، اليوم الجمعة، أعمال "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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وتُعقد القمة في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على بناء شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتفعيل الشراكات الاستراتيجية لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، بما يعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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