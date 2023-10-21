أكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، السبت، أن الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوقف إطلاق النار، معلنا رفضه بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

السعودية تطالب بتحرك عاجل لوقف إطلاق النار في غزة https://t.co/jGt4YIIbjG — العربية (@AlArabiya) October 21, 2023

وطالب فرحان، خلال كلمته بقمة السلام في مصر، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي.

وزير الخارجية السعودي: نطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى #غزة.. والمملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه#العربية pic.twitter.com/ET80mcxbue — العربية (@AlArabiya) October 21, 2023

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وزير خارجية السعودية أضاف: "نأمل أن تسهم هذه القمة في تحرك حاسم للمجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة، ونؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة".

كما شدد وزير خارجية السعودية: "نعرب عن خيبة أملنا من عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حيال الأزمة حتى الآن".

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء، والتي تهدد بعواقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وقدم وزير الخارجية السعودي، الشكر للرئيس السيسي وحكومة مصر على الجهود المبذولة "لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 4385، بينما زاد عدد المصابين إلى 13651 منذ تصعيد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر. وأضافت الوزارة أن من بين القتلى 1756 طفلا و976 امرأة.