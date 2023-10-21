ولي العهد السعودي يؤكد رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين بغزة
ولي العهد السعودي يشدد في اتصال مع رئيس وزراء كندا على رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وأكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.
وشدد ولي العهد على رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً آخر، اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
وأكد ولي العهد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.
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