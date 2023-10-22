خالد بن سلمان وليكورنو يناقشان جهود التهدئة في غزة

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، السبت، مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها.

استعرضت في اتصال مع معالي وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو علاقات بلدينا وتعاوننا الدفاعي، وناقشنا التنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

أكدت ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واستعادة مسار السلام. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 21, 2023

وأكد وزير الدفاع السعودي خلال اتصال هاتفي تلقاه من ليكورنو، ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة، واستعادة مسار السلام؛ بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة.​

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وناقش الجانبان التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية.