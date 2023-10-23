حادث مروري مأساوي في السعودية.. وفاة 3 مؤذنين

في حادث مروري مأساوي، توفي 3 مواطنين سعوديين وأصيب 3 آخرون بتصادم مركبتين في منطقة الباحة.

وكشفت المصادر أن المتوفين الثلاثة يعملون في وزارة الشؤون الإسلامية بمهنة مؤذن، فيما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.

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بلاغ وفرق إسعافية

من جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في الباحة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادثة تصادم بين مركبتين ظهر الأحد على طريق كرا الصايدة، مؤكداً أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية والقيادي الميداني للموقع، حيث تبين وقوع 6 إصابات تم فرزها والتعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي.

وأضاف أن "3 حالات أدركتها الوفاة، فيما تعرضت حالتان لإصابات خطرة، وحالة إصابتها متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العقيق العام، والمتوفين لمستشفى الملك فهد في الباحة".

فيما نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ المتوفين الثلاثة، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "فجعنا بخبر وفاة 3 مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم حمدان بن مبارك الغامدي، وضاوي بن عايض الغامدي، ومسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- إثر تعرضهم لحادث مروري"، مقدماً تعازيه لذويهم.