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هيئة الموسيقى

الرياض تفوز باستضافة مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى عالمياً

العربية.نت - نادية الفواز
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كشفت هيئة الموسيقى السعودية، عن فوز مدينة الرياض باستضافة مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى للعام القادم 2024م بعد منافسة مع عدة مدن عالمية، والذي يُعد أكبر وأوسع سلسلة مؤتمرات في العالم في قطاع الموسيقى.

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وسيُقام مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى للعام القادم خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ليَعرض مجموعة متنوعة من الموضوعات في صناعة الموسيقى يُقدّمها أكثر من 100 خبير من مختلف أنحاء العالم.

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كما يشهد الحدث برنامجا تعليميا مكثّفا يحتضنه المركز السعودي للموسيقى بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 أكتوبر إلى 14 نوفمبر ولمدة 6 أسابيع بمشاركة ما يزيد على 50 مشاركاً محليا وإقليميا.

ويتضمن مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى عدة أنشطة وفعالياتٍ تُثري القطاع الموسيقي، وتُغطي موضوعات متعددة ومتنوعة في مختلف مجالات الموسيقى؛ لتوفر تجربة موسيقية مميزة لزوّارها والمشاركين فيه.

وتعكس استضافة العاصمة الرياض لهذا الحدث حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.

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