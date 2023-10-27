سعودي يخطف المركز الثاني لجائزة منصور آل نهيان للجواد العربي

خطف المصور السعودي سليمان القبلان المركز الثاني لجائزة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفتوغرافية للجواد العربي في نسختها التاسعة، عبر محور الفعاليات، والتي من شروطها أن تضم تصوير موضوع الخيل مع العنصر البشري، وتفاصيل تفاعل الإنسان مع الخيل.

ويقول القبلان في حديثه لـ "العربية.نت": أنا مهتم بتصوير الثقافات وتصوير تفاعل الإنسان معها، وكانت الصورة الفائزة والتي تم التقاطها في محافظة الرس، ضمن توثيق الثقافة النجدية الثقافة السعودية بالزي العربي مع الخيل والصقر في ثلاثية إبداعية.

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وأضاف: الصورة تعبر عن هويتنا السعودية، واخترت أن تكون من بيئتنا بالزي والتفاصيل، وحاولت أن أجسدها مع العناصر الموجودة في الزي والخيل والصقر، وحققت بها الفوز بالمركز الثاني بالمسابقة الدولية ضمن 940 مشاركة في محور فعاليات الخيول.

من جانبه أعلن اتحاد المصورين العرب عن إطلاق النسخة التاسعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي والتي تتزامن فعالياتها مع انطلاق الدورة الرابعة عشرة من معرض الفرس في مدينة الجديدة المغربية للفترة من 17 لغاية 22/ أكتوبر-2023 تحت رعاية الملك محمد السادس.

وتأتي هذه الجائزة بتكريم ودعم كبير من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير ديوان الرئاسة حرصا ورعاية منه للخيل العربي، بالإضافة إلى فعاليات الخيول المختلفة في ميادينها المتخصصة حيث أوعز بتخصيص مبالغ مالية مهمة لأفضل الأعمال التي تتضمن المحاور التالية صور جمال الخيل العربي، وصور فعاليات الخيول، بالإضافة إلى استحداث محور جديد يتخصص في صناعة أفلام الفيديو للخيول.