لقطات تأسر القلوب لمسيرة الجمال تحت زخات البرد والمطر

أثارت صورة الجمال خلال الأمطار وهي تتجه لصاحبها انتباه المصور الجوي المهتم بالطقس "فهد المسعودي"، والذي قام بتوثيق لوحة فنية لحركة الجمال تحت زخات المطر بجوار "نيوم" بمنطقة تبوك.
تصوير جوي لأمطار #بجده— فهد المسعودي (@F_CCD1) October 29, 2023
ومنظر الجمال الساحر تحت المطر
توثيقي #اليوم الاحد 29 #أكتوبر 2023#تبوك#امطار_الخير #الطقس #امطار_تبوك #السعوديه pic.twitter.com/6liylaKE4O
المصور المسعودي سرد لـ"العربية.نت" قصة المشاهد التي وثقها، يقول: أبهرتني عظمة الخالق عزّ وجل في خلق الإبل، وهي تتجه لمقرها، وكانت تمشي وفوقها المطر الذي خالطه زخات البرد، لتوقف بعض الأوقات، ثم تتجه بجانب الهضاب لأجل أن تحمي نفسها.
وأضاف: "كنت في طريق العودة من نيوم بمنطقة تبوك شمال غربي السعودية، وكانت الأمطار شديدة على قرية "بجدة" واتجهت مع أصدقائي للقرية، وكان جمال المنظر يفوق الوصف بسبب تضاريس الموقع المميزة، خصوصاً وقت الأمطار، وخلال مسيرتنا كانت المناظر الخلابة تحيط بنا من شلالات المياه وتدفق الوديان والبرد، لاسيما أن قرية "بجدة" تتمتع بجمال رباني عجيب وقت المطر".
كما أضاف "استوقفتنا مسيرة الإبل تحت المطر وسط حبات البرد، وهي تهطل على الجمال في منظر ساحر، وكانت مغامراً في إطلاق طائرة الدرون للتصوير في هذا الوقت، والتي قد تتأثر بسقوط الثلوج، ولكني غامرت للخروج بصور توثق هذا الجمال للهضاب والأمطار.
قرية بجدة
يذكر أن قرية بجدة تقع إلى الشمال الغربي من السعودية وعلى بعد 100 كيلو من مدينة تبوك، تقف الرواسي الشم على طريق شرما، شاهدة على تاريخ عظيم لحضارات مختلفة، فالقرية التي تنام وتتدثر بالجمال تختلف عن غيرها من القرى في كونها تقع على تماس مباشر في جغرافيا الدهشة والجمال، لتقف بجبالها شامخة بين تبوك بسهولها ووديانها وبين ساحل البحر الأحمر الذي يحدها غربا، بما حباها الله من تكوينات طبيعية ساحرة وجبال شاهقة تشكل لوحات جمالية صارت مقصدا للباحثين عن المتعة والجمال.
-
نمو نشاط البنوك السعودية للشهر التاسع على التواليارتفاع الموجودات الأجنبية 3% خلال سبتمبر اقتصاد
-
السعودية: وقف العمليات العسكرية في غزة أولوية ملحةدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير ... السعودية
-
السعودية: يجب تمكين منظمات الإغاثة من إيصال المساعدات لغزةشدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على وجوب تمكين المنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات العاجلة للمدنيين في غزة.كما أشار في جلسته اليوم برئاسة ولي ... السعودية