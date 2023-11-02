بسبب الأمطار الغزيرة.. جريان "شيخ أودية السعودية"

جرى وادي الرمة، الملقب بـ"شيخ أودية السعودية"، في أفرعه العليا جنوب غربي منطقة حائل؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار المتواصل على المنطقة خلال الثلاثة أيام الماضية على منابع وادي الرمة جنوب غربي حائل، وبالتحديد غرب الشويمس، وروض ابن هادي؛ وجرى إثرها وادي الرمة، الذي بدأ من روض ابن هادي ثم الحليفة فالثمامية، وذلك بعد أن رفد له "وادي القهد"، أحد الروافد الرئيسية من جهة عصيفرة، الذي دعم جريان الوادي اليوم حتى وصل إلى العجاجة متوجهًا للبعايث، ويُتوقَّع أن يصل إلى عقلة الصقور بمنطقة القصيم.

وقد استطاع المصور الضوئي محمد الطويل أن يوثق جريان هذا الوادي من جهة الثمامية والتي ظهر فيها التقاؤه مع وادي القهد وبعدها تم التقاط صور جوية من جهة العجاجية.

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وقال في حديثه لـ"العربية.نت": إن منظر الوادي مهيب، ونتوقع زيادة منسوب المياه في الوادي خلال الفترة القادمة بسبب هطول الأمطار.

يذكر أن الباحث الدكتور خالد الزعاق، قد أكد في وقت سابق، أنه خلال العصور المطيرة كان هذا الوادي أشبه بالنهر الجاري من مرتفعات الحجاز إلى شط العرب، كما أنه في عصر التصحر، قطعت أوصاله الرمال فتحول إلى 3 أجزاء هي وادي الرمة، ووادي الأجردي، ووادي الباطن.

وأشار إلى أنه خلال عصر الجفاف تحول الوادي إلى نهر جاف ينهض ثلاث مرات كل سنة، ومع التغيرات المناخية بدأ يجري على فترات متقاربة، مؤكدًا أن الوادي كان أحد طرق التجارة العالمية قديمًا الرابطة بين آسيا وإفريقيا.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو، نحن الآن نحكم حكماً جازماً أن جريان وادي الرمة لهذا السنة أقوى من عام 1402هـ، والوادي من بداية حياته إلى نهاية حياته ستمتد لمدة شهر، وهذا الوادي مغذى من جنوب غربي حائل ومن شرق المدينة ومن جنوب نجد.