بعد الأمطار.. مشاهد مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ

مشاهد مبهرة لطبيعة خلابة، تحولت للوحة فنية رسمتها زخات الأمطار التي هطلت على وسط السعودية مع موجات الطقس المطيرة خلال اليومين الماضيين، لتخطف عدسة "العربية" تلك المشاهد لحظة التقاء شعيب الحسكي الشهير الذي يبدأ من شمال محافظة الغاط مع شعيب مرخ شرق محافظة الزلفي.

الفيديو أظهر صور الواديين الطويلين اللذين يضمان شعيبي الحسكي ومرخ، ويلتقيان في نقطة واحدة بعد الأمطار الغزيرة.

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يذكر أن الموقع دائما ما يأسر عشاق التصوير لتوثيق جماليات طبيعة المكان، الذي يجمع بين المراعي والنفوذ والإبل والبرد والجمال وسط السعودية، ليصبع اليوم بعد موجات الأمطار محطة لتنزه الكثير من الأهالي وعشاق الطبيعة.

وتقع فياض شعيب الحسكي شمال شرق القصيم، ويمكن الوصول إليها عن طريق بريدة - قُبة على مسافة 150كلم، ثم الاتجاه يسارًا مع أول دوار بمدينة قُبة إلى بلدة الزبيرة على مسافة 75كلم قبل الاتجاه شرقًا إلى الوادي على مسافة 15كلم من الزبير.