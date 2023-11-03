وزارة الثقافة السعودية تطلق "صوت القصيدة"

أطلقت وزارة الثقافة السعودية مسابقة "صوت القصيدة" عبر منصة إلكترونية مخصصة تسمح للجميع بالمشاركة لتركز من خلالها على مهارات الإلقاء الشعري، مستهدفة بذلك جميع الفئات العمرية، وذلك ضمن مسابقات مبادرة "عام الشعر العربي 2023".

تعكس المسابقة المكانة الثقافية التي احتلها الشعر العربي، وتعكس المسابقة المكانة الثقافية التي احتلها الشعر العربي باعتباره من أهم المكوّنات الحضارية للثقافة العربية على مدى عقود، كما تنطلق بإعلان قصائد مختارة من الموروث العربي الفصيح لكل فئة عمرية، لتستقبل بعد ذلك المشاركات افتراضياً عبر المنصة الإلكترونية من اليوم وحتى 16 نوفمبر الجاري.

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تأهل الفائزين

ويتأهل المشاركون من كل فئة عمرية بعد تحكيم المشاركة من قِبل لجنة مؤهلة وذات خبرة في المجال، مع الأخذ بعدة عوامل أثناء التقييم، ومنها التعبير الفني، والأداء الصوتي، والتوصيل العاطفي، والابتكار والأصالة، ليتم إعلان الفائزين ونشر مشاركاتهم عبر المنصة الإلكترونية.

وتستهدف مسابقة "صوت القصيدة" جميع الفئات العمرية من مواطنين، ومختلف الجنسيات في ثلاث فئات، وهي: الأطفال من 6 إلى 11 سنة، واليافعون من 12 إلى 18 سنة، وأكبر من 18 عاماً، على أن يُراعي كل مشارك الشروط والأحكام الموجودة في منصة المسابقة، التي تمرّ بمجموعة من المراحل الرئيسية.

وتبدأ المسابقة من مرحلة استقبال المشاركات لكل فئةٍ عمريةٍ عبر المنصة، وتليها مرحلة الفرز والتقييم، وبعدها مرحلة بدء عملية التحكيم وإعلان المتأهلين لكل فئة من قِبل لجنة التحكيم، وصولًا إلى إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ونشر مشاركاتهم.