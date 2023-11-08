في مشهد نادر ومرعب.. تمساح ضخم "يتمخطر" في القطيف

أثار ظهور تمساح يتمشى في أحد شوارع مدينة القطيف شرق السعودية، مخاوف السكان، بعد أن وثق مقطع فيديو متداول تجول التمساح الضخم في مشهد اعتبره الكثير بالنادر والمرعب.

من جهتها، أكدت بلدية محافظة القطيف، السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع، وقالت: "تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح، بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة.. وتم إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازياً".

تمساح يتجول في شوارع #القطيف يرجح انه هارب من حديقة الحيوان !! pic.twitter.com/qvsMwsRo7N — تحديث الأخبار (@Updateksa) November 7, 2023

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جاء ذلك، بعد تداول مقطع فيديو للتمساح الذي وجد في الطريق تحت جسر قريب من موقع حديقة الحيوان، وذكر سائقون شاهدوا التمساح أن التمساح ظل في الطريق، ويتخبط يميناً ويساراً قبل السيطرة عليه من قبل الجهات المعنية.

وبحسب شهود عيان، فإن فرق الإنقاذ تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوجود تمساح بالقرب من مدينة عنك بمحافظة القطيف، ويبلغ طوله حوالي 3 أمتار، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله وإعادته إلى موطنه الطبيعي.

يذكر أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، وتصل عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة إلى 10 سنوات سجنا، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.