صور جمالية لتلاقي وادي الريم مع مياه البحر الأحمر

تدفقت سيول وادي ريم في اتجاه بحر الشقيق بجوار منطقة جازان على ساحل البحر الأحمر، لتلتقي مياه السيول بزرقة البحر في مشهد يأسر القلوب بروعته، في الوقت الذي استطاع أن يوثق تلك المشاهد المصور الضوئي رشود الحارثي في صور إبداعية.

وقال في حديثه لـ"العربية.نت": "الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة فجر أمس، كانت من سحابة بحرية خرجت من مركز الحريضة بمنطقة عسير واتجهت شرقا، وسالت من خلالها وادي ريم ووادي عرمرم لتندمج مع ساحل الشقيق القريب من منطقة جازان.

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وأضاف: "أنا عاشق لتتبع تأثير الأمطار على المواقع السياحية، والتي ينتج من خلالها مناظر طبيعية وخلابة احرص على نشرها على مستوى العالم".

منطقة الشقيق

يذكر أن منطقة الشقيق هي عبارة عن سهل ساحلي منبسط من الأرض يمتد بمحاذاة الشاطئ، وهو يأخذ امتدادا يبدو عليه الاتساع كلما اتجهنا جنوبا نحو درب بني شعبة أكثر من اتجاهنا شمالاً تجاه القحمة وحلي حيث يضيق، وتظهر به الارتفاعات البسيطة والتي تتمثل في التلال المتناثرة القليلة الارتفاع، والسطوح بصفة عامة قليلة الانحدار بيد أننا نلاحظ ذلك يقتصر على البراكين المتناثرة والحديثة في منطقة (الرقبة) والشمال الغربي في الحريضة وعلى طول الطريق المؤدي للقحمة والبرك.

كما يظهر في منطقة الخبت الذي يكون في مجموعة من مفتتات مفككة من الرمل وقد ثبتتها بعض النباتات العشبية المتفرقة بفعل رطوبة الشواطئ كما توجد في منطقة الشقيق العديد من الكثبان الرملية والتي تنتشر بشكل واضح على مقربة من خط الشاطئ وتتناثر في مناطق أخرى.