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الطائف

السعودية.. الضباب يرسم مشاهد ساحرة في هذه المدينة

العربية.نت - حامد القرشي
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في مشاهد خلابة، غطى الضباب الكثيف منطقة الهدا غرب السعودية، حيث تعانقت جبالها بعضها ببعض.

السعودية.. الضباب يرسم مشاهد ساحرة في هذه المدينة السعودية السعودية.. الضباب يرسم مشاهد ساحرة في هذه المدينة

مناظر خلابة وخاطفة

فقد وثق المصور شادي حسين، اليوم الجمعة، من دكة الحلواني الشهيرة في جبل الهدا – الكر، جمال تلك المشاهد الخلابة والخاطفة.

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وساد المناخ البارد الشتوي على جبال وساحات الهدا الشهيرة بأجوائها الطبيعية وسفوح جبالها السياحية.

وتقع الهدا على ارتفاع يزيد عن 2000 متر فوق سطح البحر، على الحافة الغربية لمرتفعات الحجاز.

الطائف ..
الطائف ..

منطقة جبلية خضراء

كما تعد الهدا المدخل الغربي لمحافظة الطائف عن طريق عقبة الكر، وهي منطقة جبلية خضراء ترتبط بطريق مزدوج بمكة المكرمة، يمر عبر جبال كرا، والتي تعتبر من أجمل الطرق الجبلية وأهمها، حيث يربط مدينة الطائف بالمناطق الأخرى الغربية والشمالية.

وتعتبر كذلك ملتقى الطرق والمسالك البرية الرئيسة إلى مكة المكرمة القادمة من جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها.

ويعرف طريق الكر- الهدا إحدى المناطق السياحية السعودية الباردة صيفاً وشتاءً، وتشهد هطول الأمطار طيلة العام.

الطائف .
الطائف .
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