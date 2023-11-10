القمة السعودية الإفريقية تؤكد ضرورة وقف العمليات في غزة

شددت القمة السعودية الإفريقية على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر البيان الصادر في ختام أعمال القمة، اليوم الجمعة، أن المشاركين أكدوا ضرورة تمكين المنظمات الأممية من أداء عملها في قطاع غزة.

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إيقاف الهجمات والتهجير

كذلك أكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة "الأونروا" ودعم جهودها في هذا الشأن.

إنهاء السبب الحقيقي للنزاع

وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ويحمل اسم "إعلان الرياض"، إلى ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في "الاحتلال الإسرائيلي"، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي.

تعزيز التعاون وتنسيق الجهود

وبحثوا أيضاً سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم.

كذلك أكد البيان أن القمة السعودية الإفريقية منعطف تاريخي بمسار العلاقات المشتركة، وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية بالمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأضاف أن المملكة تؤكد على دور دول إفريقيا ودعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الـ 20.

وتحت عنوان "شراكة مثمرة"، استضافت الرياض اليوم القمة السعودية - الإفريقية الأولى، لتؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية.

وحضر إلى الرياض عدد من قادة وزعماء إفريقيا للمشاركة في القمة التي تهدف إلى تطوير علاقات السعودية مع دول القارة الإفريقية.

وقف الحرب في غزة

وفي افتتاح القمة، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى وقف الحرب في غزة، وقال "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني". وأضاف "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري".

وأعلن محمد بن سلمان إطلاق مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الإنمائية في إفريقيا، والتي تشمل تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وفي ختام القمة، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اعتماد مشروع "إعلان الرياض خريطة الطريق للعلاقات السعودية - الإفريقية".