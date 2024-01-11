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Saudi Arabia Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud addresses the 78th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 23, 2023. REUTERS/Eduardo Munoz
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الشرق الأوسط

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات غزة ومحيطها

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اليوم اتصالاً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان

العربية.نت
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إيران: الناقلة المحتجزة استولت على شحنة نفط تابعة لنا بتوجيه من واشنطن إيران الشرق الأوسط إيران: الناقلة المحتجزة استولت على شحنة نفط تابعة لنا بتوجيه من واشنطن

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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يأتي هذا بينما تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وسط سقوط المزيد من القتلى والجرحى يومياً. كما تشهد نقاط ساخنة أخرى في المنطقة توتراً كالحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف يومياً، أو البحر الأحمر حيث يشن الحوثيون هجمات على سفن تجارية.

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