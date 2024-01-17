اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من حادث الشاحنة
من موقع الحادث

مشهد مروع من السعودية.. شاحنة ترتطم بسيارة واقفه في الباحة

السيارة كانت واقفة في انتظار فتح الإشارة الضوئية

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أشعل حادث مروري في مدينة الباحة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن اصطدمت سيارة بأخرى عند إشارة المرور.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة أخرى ودفعها للأمام، بعدما كانت واقفة في انتظار فتح الإشارة الضوئية.

كما أظهر المقطع اندفاع السيارة إلى الأمام بعدما صدمتها الشاحنة من الخلف لتصطدم بأحد الجدران إثر قوة دفعها.

الممثلة السعودية ميلا الزهراني تتألق في حفل الإيمي 2023 العربية ستايل الممثلة السعودية ميلا الزهراني تتألق في حفل الإيمي 2023

من جهته نشر المرور السعودي على حسابه الرسمي في منصة أكس توضيحا قال فيه: باشر ‎#المرور_السعودي بمنطقة الباحة حادث شاحنة في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية، ولا إصابات، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط