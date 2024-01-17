مشهد مروع من السعودية.. شاحنة ترتطم بسيارة واقفه في الباحة

أشعل حادث مروري في مدينة الباحة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن اصطدمت سيارة بأخرى عند إشارة المرور.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة أخرى ودفعها للأمام، بعدما كانت واقفة في انتظار فتح الإشارة الضوئية.

في الباحة :

لحظة اصطدام شاحنة بسيارة أخرى عند إشارة مرور pic.twitter.com/Rl7gERp4Yj — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 16, 2024

كما أظهر المقطع اندفاع السيارة إلى الأمام بعدما صدمتها الشاحنة من الخلف لتصطدم بأحد الجدران إثر قوة دفعها.

من جهته نشر المرور السعودي على حسابه الرسمي في منصة أكس توضيحا قال فيه: باشر ‎#المرور_السعودي بمنطقة الباحة حادث شاحنة في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية، ولا إصابات، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.