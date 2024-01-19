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جراد للأكل

تخيل "برغر" من الجراد.. فيديو من السعودية لطبخه!

دبي - العربية.نت
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ابتكر عشاق الجراد طرق طهي وإعداد جديدة في المنزل، بينها "برغر الجراد" رخيص التكلفة.

فقد وثق مقطع فيديو طريقة طبخ الجراد مع بداية الموسم في القصيم بالسعودية.

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وشرح فهد العنزي من أهالي القصيم، طريقة طهي الجراد، مؤكدا أن الجراد يحتوي على فوائد عديدة.

وأوضح أن طهيه يتم بالماء وهو حي، ومن ثم تتنوع الإضافات إليه من بصل وزيت وغيره، بينما يفضل البعض تناوله مع الخس.

بينما ابتكر آخرون برغر الجراد الذي يتكون من خبزة البرغر الشهيرة والجراد والبصل والكاتشب، وإضافات أخرى تختلف من شخص لآخر.

ويتوافر الجراد بكثرة هذه الأيام في مناطق مثل المدينة المنورة أو القصيم، وهو الأكثر تفضيلاً لعشاقه الذين يقولون إنها المناطق التي تنتج ألذ الأنواع من الجراد، لكن تفتقد المملكة حتى الآن لمطاعم تقدم وجبات الجراد.

لكن متخصصين حذروا من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.

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