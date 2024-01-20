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نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي
نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي - واس

السعودية تؤكد رفض العدوان على غزة.. وتطالب بوقف فوري للنار

دبي - العربية.نت
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أكدت السعودية، اليوم السبت، رفض العدوان الإسرائيلي على غزة مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، واس.

كما شددت المملكة على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة، ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية في بيان بأن "نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ألقى كلمة المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، في قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ 19 على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا".

وأوضح الخريجي أن "العالم يشهد تصاعداً ملحوظاً لنزاعات تمس سيادة الدول واستقرارها ولابد أن تسعى الدول لتحقيق السلام، مؤكداً رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان غزة".

وقال "إن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

كما تطرق إلى تزايد الظواهر المناخية المتطرفة حول العالم، وأن المملكة اتخذت مبادرات وطنية ودولية جادة، كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لتقليل انبعاثات الكربون، وذلك استمراراً لجهود المملكة البيئية تماشياً مع رؤية السعودية 2030م.

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