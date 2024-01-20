مسعف سعودي يستجيب لبلاغ طفلة.. وينقذ والدتها

حقق المسعف عبدالله دعيج المطيري من الهلال الأحمر السعودي، نجاحاً في التعامل مع بلاغ طفلة، ساهم في إنقاذ أمها؛ ليُمثل بذلك قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف، ويُقدِّم نموذجًا للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير.

فقد نشر حساب وزارة الصحة على حسابها الرسمي في منصة (إكس) فيديو عن قصة بلاغ لطفلة أنقذت أمها؛ إذ دارت مكالمة مسجلة وحقيقية بين المسعف والطفلة، قالت فيها: "ماما تعبانة وطاحت وما قاعدة تتكلم". وطلب حينها إرسال موقعهم عبر واتساب، والبقاء على الاتصال حتى وصول الإسعاف لمنزلهم.

استجابته لمكالمة طفلة تنقذ أمها ..



المسعف #عبدالله_المطيري من الهلال الأحمر يمثّل قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف ..

نموذج للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير. pic.twitter.com/mliGe1j8qp — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 19, 2024

مادة اعلانية

‏وأثنى وزير الصحة فهد الجلاجل على دور المرحل الطبي عبدالله دعيج المطيري، وقال عند تكريمه: "عيني وأعين الحاضرين دمعت تأثرًا بالموقف الإنساني"، لافتًا إلى أن الإتقان والشغف يساعداننا في الوصول لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

كما نشرت هيئة التخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "لكل ممارسٍ رحلةٌ وقصةٌ في الشغف والإتقان والتعاطف، هدفنا أن تُروى وتُحكى لتخلّد إلهاماً للحاضر والمستقبل.. نفخر بـ ‎#عبدالله_المطيري وبأبطال الصحة في كل قطاع صحي.

ونشر الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهال العازمي على حسابه على منصة "إكس": "نعم كلنا فخورون ببطل الهلال الأحمر البطل عبد الله المطيري كنت سعيد جدًا بلقائه يوم أمس، تصرفه في التعامل مع الطفلة سارة يمثل قيم المنظومة الصحية في التعاطف والإتقان".

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع عبر وسم # عبد الله_المطيري ، وقالوا إن استجابته لمكالمة طفلة أنقذت أمها.