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بعد القبض عليهم

القبض على 10 أشخاص لإثارتهم النعرات القبلية في الرياض

نشروا محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين

العربية.نت - نادية الفواز
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 10 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة نعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي على منصة "إكس" تفاصيل القبض عليهم حيث تم الإعلان في البداية عن 6 أشخاص والإعلان عن القبض عن 4 أشخاص آخرين كان لهم دور في هذا التجمع. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وكانت النيابة العامة قد اعتبرت أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية يعتبر جريمة معلوماتية.

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وقالت النيابة في بيان، إنه يتم عقاب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. وأضافت: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

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