وزير الخارجية السعودي لـCNN: التوترات في البحر الأحمر قد تخرج عن نطاق السيطرة

أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، على خلفية عمليات الحوثيين والضربات الأمريكية ضد الجماعة اليمنية.

وقال وزير الخارجية السعودي، في مقابلة على شبكة "سي إن إن" الأمريكية تُبث الأحد: "أعني، بالطبع أننا قلقون للغاية. أعني، كما تعلمون أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".

#عاجل ـ وزير الخارجية السعودي لـCNN : من الضروري إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء ولا رجعة في ذلك#الحدث pic.twitter.com/fSVgIDfoiZ — ا لـحـدث (@AlHadath) January 21, 2024

وأضاف: "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة. وهذا شيء يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع"، حسب رويترز.



وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 يناير الجاري، بهدف ردع الجماعة التي أعلنت المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.

وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات على خلفية مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.

كما دعا وزير الخارجية السعودي لوقف التصعيد في المنطقة، والتركيز بشدة على وقف التصعيد في غزة وحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة قابلة للبقاء.