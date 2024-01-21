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اعتدال

السعودية.. "اعتدال" يزيل 43 مليون محتوى لـ 3 تنظيمات إرهابية

التنظيمات المستهدفة هي: داعش، وهيئة تحرير الشام، والقاعدة

العربية.نت - مريم الجابر
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أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف "اعتدال" في عام 2023 أكثر من 43.8 مليون محتوى متطرف، بجانب إغلاق 6.2 ألف قناة متطرفة، وذلك بالتعاون مع منصة "تليغرام".

وأبان المركز أن الربع الأول من العام المنصرم شهد إغلاق 1840 قناة، و6.0 ملين محتوى، فيما رصد زيادة في نشاط نشر الدعاية المتطرفة خلال الربع الأخير من العام الماضي والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية هي: داعش، وهيئة تحرير الشام، والقاعدة، حيث تم إزالة 14.06 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 404 قنوات متطرفة لتنظيم داعش.

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وأضاف المركز أنه أزال 3.7 مليون محتوى متطرف، وأغلق 207 قنوات متطرفة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، كما أزال 2.2 مليون محتوى متطرف، وأغلق 190 قناة متطرفة تعود لتنظيم القاعدة".

يذكر أن التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليغرام" تمكن من إزالة 58.8 مليون محتوى متطرف، وإغلاق أكثر من 13 ألف قناة متطرفة منذ بداية التعاون في فبراير 2022م وحتى ديسمبر 2023م.

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