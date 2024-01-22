أطول كهف في السعودية.. وجهة جيولوجية سياحية جديدة

‏أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، بأن الهيئة وثقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة.

وذكر بأن فريقا جيولوجيا متخصصا من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثق أطول كهف في السعودية من البازلت، يمتد طوله حوالي خمسة كيلو مترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.

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وأضاف بأن هذا الكهف يعتبر ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية، والتي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة، إضافة إلى ذلك سيساهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.