حادث جنوب السعودية يتسبب في إصابة 9 معلمات وطلاب

تسبب حادث مروري بين سيارتين تقلان طلابا ومعلمات متوجهين لمدارسهم في الجوّة بمحافظة المخواة -جنوب السعودية- بعدة إصابات مختلفة.

وأصيب إثر الحادث 9 أشخاص بينهم 6 معلمات وطلاب وقائدا مركبتين بإصابات ما بين متوسطة إلى خطيرة.

من جهته كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة، عماد المنسي، أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 7:13 صباحا يفيد بوجود حادث تصادم، وذلك بمحافظة المخواه تحديداً (الجوه).

وتم على الفور توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضاً القائد الميداني، كما تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الصحة، وعند وصول أول فرقة إسعافية لموقع الحادث تبين بوجود تسع إصابات تم التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وكانت 5 إصابات متوسطة و3 إصابات بسيطة وإصابة خطيرة، وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى المخواه العام.

وأضاف أنه تمت الاستجابة من الفرق الإسعافية في خلال 13 دقيقة من ورود البلاغ لوصول الفرق الإسعافية بالموقع وإدارتهـا للعملية الإسعافية.

وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني وتوكلنا في حال وقوع أي حالة إسعافية والابتعاد عن التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.