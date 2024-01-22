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الحيوان الغريب

فيديو.. "حيوان غريب" يظهر في جبال مكة

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أن الحيوان الظاهر في الفيديو هو "الوبر الصخري"

العربية.نت - حامد القرشي
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راج في منصات التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لحيوان في أحد جبال مكة المكرمة. ووصف نشطاء منصات التواصل الحيوان الذي شوهد في جبل خندمة بـ "الغريب" لضخامة جسمه وطبيعة ملامحه.

ومن جانبه، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أن الحيوان الظاهر في الفيديو هو "الوبر الصخري"، مشيراً عبر حسابه في منصة "إكس" إلى أن هذا الحيوان من الثدييات البرية التي تعيش في البيئات الجبلية.

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يشار إلى أن الوبر الصخري يشبه الأرنب، وهو بلا ذيل، ويتمتع بأذنين قصيرتين، ويُغطى جسمه وبر بني داكن، ويتغذى على النباتات والحبوب والثمار، ويتحمل قلة الغذاء وقت الجفاف، ويتوطن في المناطق الصخرية الملساء العالية ما يوفر له حماية ضد الحيوانات المفترسة.

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