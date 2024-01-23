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الملاريا
الملاريا - تعبيرية

بشأن الملاريا.. إنجاز طبي سعودي ينقذ آلاف الأرواح

العربية.نت - نادية الفواز
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في إنجاز جديد، تمكن فريق بحثي بـ"مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث" بالتعاون مع باحثين من جامعة "كاوست" من تحديد جين مسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا داخل كريات الدم الحمراء.

وصول التوأم السيامي الإرتيري "أسماء وسمية" إلى الرياض السعودية وصول التوأم السيامي الإرتيري "أسماء وسمية" إلى الرياض

"اختراق طفيليات الملاريا"

فقد أثبت الباحثون أن طفيليات الملاريا لا تستطيع التكاثر داخل خلايا الدم الحمراء بالشكل المعتاد عند إيقاف عمل الجين المسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا.

وأوضحوا أن تعطيل عمل الجين يحد من اختراق طفيليات الملاريا لخلايا أخرى في الدم، مما يؤدي إلى تخفيف أعراض المرض والحد من انتشار العدوى.

تعبيرية عن انتقال الملاريا (أرشيفية)
تعبيرية عن انتقال الملاريا (أرشيفية)

كما يتيح هذا الاكتشاف ابتكار أدوية ذات فعالية أكبر لعلاج الملاريا المتصورة المنجلية التي تتسبب بوفاة أكثر من نصف مليون إنسان سنويا.

مرض يهدد الحياة

يشار إلى أن الملاريا تعدّ مرضاً يهدد الحياة وينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض.

وتنتشر الملاريا أساسا في بلدان المناطق المدارية ويمكن الوقاية والشفاء منها.

كما يمكن أن تكون أعراض المرض خفيفة أو أن تهدد الحياة.

أما الأعراض الخفيفة فهي الحمى والرعشة والصداع، والشديدة فتشمل التعب والتخليط والنوبات وصعوبة التنفس.

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