الرز المديني.. يكتسح مناسبات المدينة بقيمته الغذائية والثقافية

يعكس التنوع اللافت لأصناف وأطباق موائد السعوديين عمق تراث البلاد، فضلاً عن أصالة فنون الطهي المتوافرة في المطبخ السعودي، فيما تعد المائدة الحجازية جزءاً أصيلاً من ذلك المطبخ الذي يتميز بأطباقه الشهية، إذ تتميز تلك المائدة مثلاً بطبق الرز المديني الذي يشتهر في المدينة المنورة، ويفضّل سكانها تناوله بصفة شبه دائمة.

إذ يتميز الرز المديني إلى جانب قيمته الثقافية في نفوس أهل المدينة بمكونات طهي مختلفة عن طبق الرز المتعارف عليه إذ يحتوي على البهارات، والتوابل، بجانب الزعفران، والسمن البري البلدي، وفي بعض الأحيان يضاف إليه ماء الورد، فيما يختلف مذاقه عن الرز المعروف بـ الكبسة، أو ما يسمى في أحيان "الرز العربي".

وفي السياق ذاته، يرى طباخو المدينة المنورة أن طبق الرز المديني الذي صنف أخيراً طبقاً مناطقيًا خاصاً بالمدينة ضمن مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق"، التي أطلقتها هيئة فنون الطهي أخيراً، ما زال يتمتع بنسبة إقبال لافتة، وخاصة في المناسبات، إذ يأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة اختيارات أهالي المنطقة.

من جهته، يقول الطاهي بكران، لـ "للعربية.نت"، إن الرز المديني يطهى عادة مع اللحم، وجرت تسميته بالمديني نظراً إلى ما اكتسبه من شهرة لافتة في المناطق المجاورة خاصة مدينتي مكة والمدينة، فيما كان سابقاً يطلق عليه بالرز العربي.

يشير الرجل الذي خَبر أسرار المهنة منذ 40 عاماً إلى أن حجم الطلب طيلة العام على الرز المديني لا تزال مرتفعة، خاصة في مواسم الزواجات والمناسبات، إذ يفضلونه أهالي المدينة المنورة بنسبة 50% عن غيره، نتيجة مذاقه اللذيذ حسب ما يقول.

فيما يُقدر رائد عبد العال، مالك مطعم شعبي في المدينة المنورة أن أهالي المنطقة يفضلون الأرز المديني في المناسبات الرسمية بنسبة كبيرة تصل إلى 95%، إذ يرمز الطبق بالنسبة لأهالي المدينة إلى مكانة الضيف، لافتاً إلى أن معدل استهلاك الأرز في مطعمه الذي يملكه من أجل إعداد الأرز المديني في أيام الأسبوع يصل لنحو 100 كيلو إلى 120، غير أن يوم الجمعة يشهد إقبالاً كبيراً يصل لـ 200 حتى 250 كيلوغرام.

ويعتقد عبدالعال، الطاهي الذي يعمل منذ نحو 20 عاماً في مجال طهي الأرز المديني، أن نحو 70% من نسبة مبيعات مطعمه الخاص تذهب من نصيب طبق الأرز المديني، إذ يحتل المركز الأول في قائمة اختيارات أهالي منطقة المدينة بعدها الأرز الكابلي خاصة في موسم الشتاء، إذ تبرز منافسة لافتة بين الطبقين، حسب رأيه.

ويتمتع طبق الرز المديني بقيمة غذائية لافتة، فضلاً عن الأهمية التاريخية له، ما جعل وزارة الثقافة تختاره طبقاً خاصاً بالمدينة في إطار مبادرتها الأخيرة، "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق".

إذ اختير ضمن عدة أطباق لمدن سعودية عبر لجان مختصة بالمواءمة مع إمارات المناطق، وفقًا لمعايير حددتها مبادرة "روايات الأطباق الوطنية، وأطباق المناطق"، أبرزها القيمة الثقافية والتراثية، والأهمية التاريخية للطبق، إلى جانب التعبير عن جغرافيا المنطقة، والثقافة الغذائية فيه، ومساهمة هذا الطبق في دعم الاقتصاد المحلي.

ويضم المطبخ السعودي أطباق غذائية مميزة إذ يشكّل الطعام محوراً مركزياً في ثقافة البلاد، فيما تسعى الجهات الحكومية المعنية بملفات الطهي إلى تكثيف أصالة فن الطهي السعودي، وتعزيز حضور القطاع الاقتصادي، وتقديم التسهيلات للعاملين فيه.