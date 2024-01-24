الصحة السعودية تطمئن بشأن ما تردد عن "المرض X"

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أصدرت وزارة الصحة السعودية رسالة مطمئنة للمواطنين والمقيمين، اليوم الأربعاء، بشأن ما يتردد عن مرض قادم باسم X.
وذكرت الوزارة أن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال منتدى دافوس 2024م عن مرض خطير قادم باسم X، قد يكون أكثر فتكاً من كورونا، هو سيناريو افتراضي ومحاكاة لما قد يحدث، لافتة إلى أن الأمر ليس خطيراً بحجم السياق الذي ورد فيه.
كما لفتت إلى أن مثل هذا الخبر يتكرر كل عام، مشددة على أنها في ترقب دائم واستعداد تام للمجهول القادم.
فيما أوضحت أن ما تدعو له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عموماً لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وأضافت أن الرسالة المتكررة بشكل سنوي هي أن البشر معرضون للأوبئة "لأننا نتعايش مع عدد كبير من الفيروسات والجراثيم"، التي تتغير باستمرار، مما يصعب التنبؤ بأنواع الأوبئة وأوقات حدوثها، وأن المرض المجهول الذي قد يحدث في المستقبل يطلق عليه مرض x" أي المرض المجهول.
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