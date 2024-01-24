اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خلال الهبوط
خلال عملية الهبوط
خاص

شاهد.. طيار سعودي يتحدى الرياح وسط عاصفة هائلة ويهبط!

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

على الرغم من الرياح الشديدة التي اجتاحت لندن إثر عاصفة "ايشار" العاتية، فإن الطيار السعودي حسن الغامدي تمكن من الهبوط ببراعة في مطار هيثرو، في مشهد مهيب بعد أن تلاعبت الرياح بالطائرة خلال هبوطها، في الوقت الذي غيرت فيه العديد من الطائرات وجهتها خشية الرياح.

وحظيت براعة الطيار السعودي بالإشادة من المختصين في الطيران، لاسيما أن سرعة الرياح وقتها بلغت 55 كم في الساعة.

مادة اعلانية

وكشف الطيار قصة الهبوط قائلا لـ"العربية.نت": لم أتردد في الهبوط على الرغم من عدم قدرة العديد من الطائرات على الهبوط، مما جعلها تبحث عن بدائل، بينما قررتُ الهبوط على الرغم من تغير سرعة الرياح، في الوقت الذي كان يمكنني تغيير فكرة الهبوط في أي لحظة.

كما أضاف قائلا لديّ خبرة في مجال الطيران تصل إلى 28 سنة، وتحليق لأكثر من 16 ألف ساعة، فالهبوط لا توجد فيه أي مخاطرة على حياة الركاب لكون الطيار يستطيع إلغاء الهبوط في أي لحظة.

وأشار إلى أن قائد المضيفين أبدى إعجابه فيما علا تصفيق الركاب وقت الهبوط لسعادتهم بنجاح هبوط الطائرة بكل أمان.

"وفاة وولادة"

أما عن أهم المواقف التي تعرض لها خلال مشواره المهني، فأكد أنه صادف سابقا موقفا مشابها، وكانت سرعة الرياح أقل، لكن لم يكن بنفس صعوبة الهبوط الأخيرة.

كما كشف أن أصعب المواقف بالنسبة له كانت ولا تزال دوما وفاة مسافر أو ولادة مسافرة، وختم قائلا إنه لن ينسى موقفا سعيدا حين تصادف وجود والدايه معه على متن إحدى الرحلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نتائج "نيوهامشير" تحدد مستقبل نيكي هيلي.. وترمب يتقدم مدعوما بمؤيدي المنسحبين نتائج "نيوهامشير" تحدد مستقبل نيكي هيلي.. وترمب يتقدم مدعوما بمؤيدي المنسحبين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط