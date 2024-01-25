اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الطفل زيد الشمري
الطفل زيد الشمري

قصة الطفل السعودي "الموديل".. زيد أبهر شركات الأزياء الأميركية

الأم: "حين كان عمر زيد 4 سنوات، لاحظنا فيه حبه لاقتناء ملابس جديدة ورغبته في التصوير"

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

لم تكن المبتعثة السعودية، بسمة الخنجر، تفكر يوماً أن طفلها زيد الشمري (8 سنوات) يمكن أن يكون عارض أزياء في أشهر 3 شركات أميركية للأزياء، وخلال رحلة دراستها في أميركا كمبتعثة من جامعة الجوف، شعرت هي ووالده بشغف زيد بارتداء الملابس، وأخذ لقطات مميزة والاحتفاظ بها في ألبومه الخاص، وقررت أن تروي شغفه في هذا المجال من خلال دعمه على الاستمرار.

نقط البداية

وقالت والدته في حديثها مع "العربية.نت"، عن بداية الشغف: "لاحظنا أنا ووالده أن في كل مكان نذهب إليه الناس تتكلم وتسأله: هل أنت موديل؟، هل عندك قناة؟ وخصوصاً أن زيد شخصيته ملفتة وثقته عالية بنفسه وكلامه أكبر من عمره وشعره المجعد الملتف أيضا ساعده على القبول لدى الجمهور ما جعلنا نمضي في تنمية موهبته".

شخصية الموديل

وتابعت: "بداية المشوار حين كان عمر زيد 4 سنوات، لاحظنا فيه حبه لاقتناء ملابس جديدة ورغبته في التصوير. أنا ووالده لمسنا هذه الموهبة وشجعناه، وقمنا بتطويرها ودعمناه من كل النواحي، وحتى معلماته في المدرسة أبدوا اهتماما فيه من هذه الناحية".

مرحلة الاختبار

وقالت: "تقدمنا بصور زيد ومقاطع الفيديو لإحدى الشركات، وخلال يوم واحد تواصلوا معي وطلبوا حضوره لمكتبهم وتوقيع عقد معهم، وكذلك طلبت شركتان أخريان التعاقد معه".

أحمد حلمي يهنئ زوجته بـ"رحلتها".. ويؤكد: "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه" ثقافة وفن خاص أحمد حلمي يهنئ زوجته بـ"رحلتها".. ويؤكد: "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه"

وتابعت: "الشكل والحضور الطاغي أمام الكاميرا من أهم شروط الاختيار، وبعدها الشخصية القوية وألا يكون الطفل انطوائياً أو غير اجتماعي حتى يتواصل مع المصورين براحة، ويجب أن يكون الطفل مستعدا للتمثيل إذا طلب في أي عمل تلفزيوني، ومن أهم المهام أن يكون على أتم الاستعداد للسفر والتصوير سواء لماركات عالمية أو برامج للتلفزيون في أي وقت من خلال التواصل معنا".

وختمت: "سيكون ابني من أشهر الموديلز والممثلين في جيله محلياً، وكذلك في الخارج، وأكيد نطمح أن يمثل وطنه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا ترفض خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة داخل غزة بطول كيلو متر واحد أميركا ترفض خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة داخل غزة بطول كيلو متر واحد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط