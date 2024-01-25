هوس بالخمسين يقود سعودياً لاقتناء 3 آلاف قطعة لشخصيات كرتونية

قال خمسيني مهووس بشخصية غراندايزر لدرجة أنه اقتنى 3000 قطعة من حول العالم وحول منزله إلى متحف، مشيرا إلى أنه كان يجمع كل شيء يتعلق بهذه الشخصية من مجسمات وثياب وأثاث وحتى مجلات.

خمسيني مهووس بشخصية غراندايزر لدرجة أنه اقتنى 3000 قطعة من حول العالم.



يقول: في الثمانينات عندما كانت تنزل حلقة جديدة في القناة السعودية الأولى لا تجد أحد في الشارع، لقد تربينا عليه، الناس ينتقدونني بسبب عمري لكن مهما كبرت هناك طفل بداخلي.pic.twitter.com/52QLOI2FM4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 24, 2024

وأضاف: في الثمانينات عندما كانت تنزل حلقة جديدة في القناة السعودية الأولى لا تجد أحدا في الشارع، لقد تربينا عليه".

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وأشار إلى أنه أنشأ أولاده على مشاهدة الأفلام الكرتونية.

وتابع قائلا: "الناس ينتقدونني بسبب عمري لكن مهما كبرت هناك طفل بداخلي".