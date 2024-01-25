"المكيف المنتقل" للتبريد خدمة لضيوف الرحمن.. إليك تفاصيله

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مبادرة "المكيف المنتقل"، لخدمة ضيوف الرحمن والتخفيف عليهم من حرارة الجو.

ويعد "المكيف المنتقل" أحد أبرز المنتجات الابتكارية التي تقدمها الجمعية للحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1445 – 2024، وذلك ضمن برامجها وخدماتها النوعية والإبداعية التي تسهل على ضيوف الرحمن أثناء التنقل لأداء المناسك سواء في مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة وزيارة المسجد النبوي.

الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي، تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "الجمعية تعمل سنويًا على تقديم مبادرات نوعية وحلول ابتكارية لخدمات الحاج المعتمر الزائر، وتسعى إلى أن تكون منتجاتها ذات فائدة عالية وأثرا واضحا في الرحلة الإيمانية".

وقال يمتاز "المكيف المتنقل" بتقنية التبريد السريع، وتغطية تدفق الهواء بزاوية 360 درجة مئوية، ومدة تبريد طويلة تصل إلى 12 ساعة بعد الشحن لـ 4 ساعات فقط.

وأضاف: كما يشتمل المكيف على وحدة تحكم ذكي في درجة الحرارة على 3 سرعات تبريد، مع إضافة التشغيل على وضع المروحة ووضع التسخين لتتواءم مع كل الفصول، والثبات أثناء الحركة والتنقل لتبقى بشكل ثابت على الرقبة أثناء مختلف الأنشطة من الركض إلى المشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى تصميم محمول مريح يزن 240 غرامًا يوفر تجربة فريدة ومريحة لضيوف الرحمن.

وأكد الحتيرشي على ثقافة التكامل والتعاون بين الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة، وما لها من أدوار هامة في رسم خارطة طريق واضحة وحلول مبتكرة في خدمة ضيوف الرحمن، مضيفًا أن الجمعية وخلال مشاركتها الأخيرة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج وقعت 18 مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الجهات العاملة ضمن المنظومة بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للحاج والمعتمر والزائر أثناء أداء المناسك.