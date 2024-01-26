السعودية الأولى عالمياً في ثقة المواطنين بحكوماتهم
والإعلام والأعمال يحتلان مراكز متقدمة
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تصدرت المملكة العربية السعودية مؤشر "تقرير الثقة 2024" لقياس مستويات الثقة والمصداقية بين الحكومة والمواطنين، حيث حقّقت نسبة 86%، وذلك بزيادة 5% عمّا كانت عليه في العام الماضي، وجاءت الصين ثانيًا بنسبة 85%، والإمارات ثالثًا بنسبة 84%، وسنغافورة رابعًا بنسبة 77%.
الإعلام وقطاع الأعمال
وكشف التقرير الصادر عن شركة "إيدلمان" للاستشارات والعلاقات العامة، وصول السعودية إلى المركز الرابع عالميًّا في مؤشر الثقة بقطاع الأعمال، واحتلت المركز السابع في مؤشر الثقة في الإعلام من بين 28 دولة شملها التقرير.
ويؤكد تصدر المملكة للتقرير والتقدم في المؤشرات الأخرى نتيجة لمشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030، وأثر الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي تصدر المملكة للتقرير في ظل عدد من التغيرات الكبيرة التي عملت عليها وزارة الإعلام مؤخرًا، والتي تنوعت بين جوانب تنظيمية وإدارية، إلى جانب الحراك الإعلامي في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والبرامج الإعلامية.
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