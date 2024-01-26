"روبوت" مبتكَر لتنظيف الشواطئ في السعودية

كشفت "البحر الأحمر الدولية" عن بدء استخدام روبوت مبتكَر لتنظيف الشواطئ من أجل الحفاظ على رمالها خالية من النفايات.

وذكرت الشركة أنه قد تم تصميم هذا الروبوت الحديث والكهربائي بالكامل لتحسين مظهر الرمال وجمع النفايات البلاستيكية والحطام، كما يمكنه تحديد عناصر صغيرة بحجم 1 سم2، كما يتميز بإمكانية التحكم فيه عن بعد، ويضمن نتائج تنظيف شاملة دون التسبب بأي ضرر للبيئة.

تصميم الروبوت

وجرى تصميم الروبوت أيضًا ليكون مرناً بدرجة عالية، ما يسمح له بالتنقل بسهولة بين الأثاث والأجسام الأخرى التي تمثل تحديًا عادةً للروبوتات المماثلة في السوق، كما يمكنه تغطية مساحة 3 آلاف متر مربع في ساعة واحدة فقط.

وسيتم تشغيل روبوت تنظيف الشواطئ بوجهة "البحر الأحمر" في البداية، بما سيساعد في الحفاظ على المناظر الطبيعية البديعة للوجهة والمنتجعات ذات المستوى العالمي.

ويشير هذا الإنجاز الكبير إلى تفاني "البحر الأحمر الدولية" في الحفاظ على جمال الشواطئ لزوارها، ويُجسّد التجانس المتناغم بين تجارب السفر الفاخرة والممارسات البيئية المستدامة.

يذكر أن وجهة البحر الأحمر استقبلت في عام 2023، أولى زوارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، كما يستقبل مطار البحر الأحمر الدولي جدولًا منتظماً للرحلات الجوية منذ شهر سبتمبر 2023.

وعند اكتمال المشروع عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعاً يُوفر ما يصل مجموعه إلى 8 آلاف وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع بريّة، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة وملاعب للجولف ومرافق للترفيه والاستجمام