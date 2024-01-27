بدأت على "سناب شات".. الصغيرة "راسيل" تخطف الأضواء في السعودية

من عالم الإعلانات إلى عالم التمثيل، وضعت الفنانة السعودية الصغيرة قدمها على أول طريق الأعمال الفنية الواعدة، والتي مكنتها من الظهور في الدراما السعودية والخليجية، لتقدم أنجح الأدوار مع ألمع النجوم في السعودية، فبمجرد تصويرها لمقاطع فيديو عفوية وبعض المشاهد التمثيلية ونشرها عبر منصة "سناب شات" و"إنستغرام" و"اليوتيوب" حتى لفتت "راسيل العتيبي" الانتباه إلى موهبتها، حيث كانت والدتها وأسرتها تقف خلفها بالتشجيع والدعم، كما وجدت التشجيع من الفنانة "إلهام علي" بعد مشاركتها لها في مسلسل اختطاف.

البداية مع الإعلانات

وفي حديثها مع "العربية.نت" قالت: بدايتي كانت مودل إعلانات، وصورت العديد من الإعلانات لعدة جهات حكومية وأهلية، وبعدها كانت الانطلاقة في مجال التمثيل، عندما اختارني المخرج الكبير "محمد دحام الشمري" لبطولة مسلسل خارج السيطرة (حلقة العائلة) مع الفنان المميز تركي اليوسف.

مادة اعلانية

وتابع الحديث: دخلتُ إلى عالم الدراما خلال العديد من الأعمال الفنية التي أبرزت موهبتي الفنية، ومن هذه الأعمال عدد من المسلسلات ومنها اختطاف وخارج السيطرة وسندس 1 وسندس 2، وقد وجدت الكثير من التشجيع والإشادة بموهبتي من قبل الجمهور والمتابعين لي ولله الحمد.

صقل الموهبة

وحتى تحصل على التميز وإتقان الأداء ذكرت "راسيل" أنها حرصت كل الحرص على صقل موهبتها بالتدريب المستمر، والأخذ بتوجيهات المخرجين والفنانين الذين سبقوها في هذا المجال، واحترام الوقت شيء جداً مهم في حياة الفنان، فقد أتيحت لها الفرصة للتمثيل مع كبار الفنانين السعوديين.

وتابعت القول: لم يؤثر التمثيل على حياتي بل زادني معرفة ووعياً، فأنا أعيش حياتي مثل أي طفلة وأحلم بالدخول إلى عالم المسرح والتطوير من خبراتي في مجال التمثيل، وأتمنى أن أشارك في أعمال فنية جديدة تقدم محتوى مميزا للمشاهدين.