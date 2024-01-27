بمبادرة سعودية.. انطلاق منتدى الألكسو للأعمال والشراكات في تونس

تترقب الأوساط الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية في العالم العربي انطلاق "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، الذي تستضيفه تونس الأسبوع المقبل يومي 28 و29 يناير 2024م، وسط مشاركة واسعة من مؤسسات ومنظمات من مختلف القطاعات في الدول العربية، حيث استقبل المنتدى عشرات المقترحات لإقامة شراكات بين المنظمة وعدد من الدول العربية.

وأوضحت اللجنة العليا لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات، والذي يأتي بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أن استعدادات المنتدى تشهد وضع اللمسات النهائية بما في ذلك، برنامج عمل المنتدى، والشراكات التي تقدمت بها مؤسسات ومنظمات متعددة في الدول العربية لإبرامها مع المنظمة أثناء إقامة المنتدى، مشيرة إلى أن هذا المنتدى الذي يُعد الأول في تاريخ المنظمة، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية، سيشهد في أول نسخة له تفاعل غير مسبوق لأول منتدى يقام للشراكات.

وذكرت اللجنة العليا للمنتدى أن اللجان العاملة على تنظيم المنتدى عكفت خلال الأشهر الماضية على التنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات العربية العامة والخاصة في عدد الدول الأعضاء، لإبرام اتفاقيات وشراكات في مختلف مجالات عمل المنظمة، مؤكدة أن الإجراءات تسير وفق ما خطط لها، مثمنة جميع المقترحات التي تقدمت بها الدول العربية، ومؤكدة في الوقت ذاته على جودة المشاريع المقترحة وقوة الأفكار التي سترتقي بمستوى المبادرات والمشاريع التي ستنفذها المنظمة مع الدول العربية.

ويأتي هذا التفاعل من الدول العربية مع فكرة المنتدى التي تدور حول بناء نموذج عمل مستدام عبر الشراكات مع المنظمات والمؤسسات العربية ذات الصلة في مجالات التربية والثقافة والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، حيث يوفر المنتدى فرصة كبيرة للمنظمة والشركاء للدخول في مساحات عمل جديدة تلبي التحديات الحالية وتطلعات الدول العربية، حيث يحمل رؤية مستقبلية واضحة ومضامين مهمة تجعل من الشراكات وتمويل الأعمال حجر أساس لاستثمار الفرص الواعدة وتمكين التعاون في المجالات الحيوية.

وفي الوقت الذي يعد فيه المنتدى رحلة جديدة في مسار "الألكسو" نحو المستقبل بتصميم دور حديث ومبتكر للمنظمة في محيطها العربي والدولي من خلال إقامة شراكات فاعلة ومثمرة، وتأسيس نموذج عمل جديد لتحقيق غايات الاستدامة في مجالات عملها تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية والإنمائية والفنية، فإنه يصب في مصلحة توسيع فضاءات عمل المنظمات والبرامج النوعية والمشاريع الرائدة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال، فضلاً عن زيادة قدرة المنظمات العربية التمويلية التي تدعم الأنشطة وتزيد من الطاقة الإنتاجية أو الخدمية للمنظمات ودعم مركزها المالي بحيث تصبح أكثر قدرة على إيجاد موقع ثابت لها في سوق المنافسة على نشاطها مع قابليته للتطور المستمر.

ويهدف المنتدى إلى توسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات والمؤسسات العربية ذات الصلة في مجالات التربية والثقافة والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، والتعريف بعمل منظمة "الألكسو" وجهودها في قطاع التربية والثقافة والعلوم في العالم العربي.