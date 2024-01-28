تضم أسماء لامعة.. قائمة المستقبل تقود هيئة الصحافيين السعوديين

تفوقت قائمة المستقبل في انتخابات هيئة الصحافيين السعوديين في دورتها الجديدة الممتدة لأربعة أعوام مقبلة، إذ فاز 13 مرشحاً بعضوية مجلس إدارة الهيئة من أصل 20 صحافياً وصحافية تنافسوا على تلك المقاعد، فيما أصبح الصحافي رئيس تحرير موقع إندبندنت عربية، عضوان الأحمري، رئيساً لمجلس الإدارة، وبات زميله الصحافي رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، فيصل جلال عباس، نائباً له.

وبذلك، تشهد الصحافة السعودية فصلاً جديداً مؤطراً بتكثيف حضور الصحافيين السعوديين الشباب الذين يتمتعون بتجربة مهنية غزيرة، خاصة أن قائمة المستقبل تضم أسماء لامعة تتمتع بحضورها في المشهد الصحافي السعودي والخليجي، والعالمي أيضاً، على غرار: ممدوح المهيني، وعضوان الأحمري، وفيصل جلال عباس، بجانب محمد البيشي، وزيد بن كمي، وعلي الحازمي، فضلاً عن فاطمة العوفي، ولمى الشثري، ومي الشريف، بجانب نور نقلي، وبشرى الربيعة، وحامد الشهري، وذكرى العطيوي.

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وفي خضم تحديات لافتة تشهدها مهنة الصحافة التي لا تقبل الجمود، يتطلع الصحافيون الذين حضروا بكثافة صباح اليوم الأحد من أجل التصويت في الانتخابات إلى واقع مختلف ينتظرهم وخاصة بعدما فازت قائمة المستقبل التي يعول عليها في صياغة مقترحات لافتة وبلورة أفكار ترتقي بمستويات المهنة، والمهنيين.

وتقود قائمة المستقبل الجديدة مستقبل هيئة الصحافيين السعوديين، وسط تفاؤل لافت استبشر به الصحافيون بمجرد إعلان فوز القائمة نتيجة الأهداف التي وضعتها القائمة والرغبة في التغيير.