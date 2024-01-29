رئيس هيئة الصحافيين السعوديين: نسعى إلى اكتشاف المواهب الشابة

يبشر التفوق اللافت الذي حققته أخيراً قائمة المستقبل، المؤلفة من 13 مرشحاً، بفوزها بانتخابات عضوية مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين، بصعود الجيل الثالث من الأسماء الصحافية الشابة في مسيرة الصحافة السعودية، إذ تحمل تلك الأسماء على عاتقها رغبة التغيير في قطاع الإعلام السعودي لمواكبة التحولات الإيجابية.

تجديد الدماء.. فصل جديد

وعقب رحيل مجلس الإدارة السابق الذي كان يضم أسماءً مهنية ذات تجربة غزيرة على غرار خالد المالك، وعثمان الصيني، يلمس الصحافيون السعوديون بفوز قائمة المستقبل الأمل، خاصة أن القائمة الجديدة تضم أسماء شابة تفرض معطيات المرحلة الراهنة حضورهم في ظل الرؤية التنموية للبلاد.

ويشعل تفوق القائمة سراج الأمل لمستقبل المهنة، خاصة أنها ضمت أسماء صحافيين يتمتعون بتجربة مهنية لافتة متنوعة، ما بين الصحافة التلفزيونية، والإعلام الرقمي، والصحافة الورقية والمتخصصة أيضاً، فضلاً عن تأكيدها رعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل السعودية وخارجها، إضافةً إلى توفير العمل الإعلامي الذي يتناسب مع مؤهلات الأعضاء والعاطلين عن العمل، وحماية حقوق الأعضاء كافة في حالات الفصل التعسفي أو المرض أو العجز باللجوء للجهات المختصة.

عضوان الأحمري: صحافتنا بخير

وعقب إعلان الفوز قال عضوان الأحمري رئيس هيئة الصحافيين السعوديين لـ"العربية.نت": "في الواقع، إن الأهم هو اكتشاف المواهب الصحافية الشابة، نحن نسعى إلى اكتشاف المواهب الشابة الجديدة، حتى نحقق أمنيات الكثير من الراغبين في الالتحاق بالركض الإعلامي، والصحافة السعودية بخير، ومهنة الإعلام بخير".

أما نائبه فيصل جلال عباس، فشكر بدوره خالد المالك رئيس مجلس الإدارة السابق، لافتاً إلى أن أهداف رؤية 2030 تجعلنا نحن الصحافيين نعمل يداً واحدة، ويقول: "يلاحظ الجميع أن قائمة المستقبل تفضّل الكل على الذات، هذا نهجنا.. فنحن نعمل للجميع ونعمل من أجل زملائنا، وسنرتقي بإعلام السعودية مهنياً بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية البلاد 2030".

يطمح فيصل عباس وهو أيضاً رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" إلى الارتقاء بمهنة الصحافة لمستويات عالمية حسبما يقول، لافتاً إلى أن الصحافيين الشباب ينتظرهم الكثير، مشيراً إلى أنه سيعيد وزملاؤه مكانة وتقدير وجاذبية مهنة الصحافة للشباب، مشدداً على عدم قبول أوجه المنافسة على تلك الكفاءات الشابة من قبل القطاعات الإعلامية الأخرى، على غرار التسويق وأقسام العلاقات العامة.

الهيئة بيت كل الصحافيين

من جهته، يطمح زيد بن كمي، عضو القائمة إلى خدمة زملائه الإعلاميين والصحافيين، لافتاً إلى أن قائمة المستقبل لديها أهداف تريد تحقيقها للهيئة عبر تنظيمها وترتيبها لزملاء المهنة والوطن بشكل أوسع، إذ يقول: "الهيئة بيت كل الصحافيين وتقدم خدماتها لكل الصحافيين سواء في السعودية، أو حتى منتسبيها في الخارج.. تفكيرنا الآن نعمل جاهدين لتحقيق طموحات زملائنا".

وأضاف بن كمي، وهو نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، أن الصحافيين الشباب سيحظون بفرص دعم لافتة، وستوفر لهم القائمة الجديدة البيئة المناسبة لهم في التدريب أو التطوير، إذ إن هذا الجيل سيحمل راية المهنة مستقبلاً.

أما بدر الخريف، الصحافي السعودي الذي يتمتع بتجربة تمتد نحو خمسين عاما في الصحافة، قال لـ"العربية.نت": "لدينا مقترحات عدة من أجل تطوير واقع المهنة، أقترح على القائمة الجديدة تأجير مبنى الهيئة، فالمبنى لا يستخدم غير مرة واحدة في العام، إذ يمكننا الاستفادة من موارد التأجير، نحن أمام بوادر جديدة للانطلاق.. لكي يصبح للصحافي دور فعال محمي بسلطة القانون ويشعر بالأمان، فضلاً عن تحقيق الدور الفعلي للصحافة، حتى تصبح فعلاً سلطة رابعة".

أما زميله عوض القحطاني، الصحافي الذي يتحدر من التجربة ذاتها وتتجاوز نحو الـ50 عاماً، فإنه يتفق مع الخريف بضرورة استثمار المبنى الذي يقع على شارع رئيسي لكي تتحصل الهيئة على أوجه دعم مالي، مشيراً إلى أن القائمة تضم أسماء شابة ستحدث خطوات قادمة لمستقبل الصحافة السعودية.

وبذلك، تشهد الصحافة السعودية فصلاً جديداً مؤطراً بتكثيف حضور الصحافيين السعوديين الشباب الذين يتمتعون بتجربة مهنية غزيرة، خاصة أن قائمة المستقبل تضم أسماء لامعة تتمتع بحضورها في المشهد الصحافي السعودي والخليجي، والعالمي أيضاً، على غرار: ممدوح المهيني، وعضوان الأحمري، وفيصل جلال عباس، بجانب محمد البيشي، وزيد بن كمي، وعلي الحازمي، فضلاً عن فاطمة العوفي، ولمى الشثري، ومي الشريف، بجانب نور نقلي، وبشرى الربيعة، وحامد الشهري، وذكرى العطيوي.