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مشروع المسح الجيوكيمائي

السعودية.. جمع 88 ألف عينة جيوكيميائية

العربية.نت - نادية الفواز
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أكملت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر مختصيها الجيوكيميائيين جمع عينات مشروع المسح الجيوكيمائي عالي الدقة للدرع العربي، من رواسب الأودية في وقت قياسي، حيث تم جمع ما يقارب 88000 عينة جيوكيميائية، التي تغطي مساحة 540000 كلم2، وتحليل 76 عنصرا لكل عينة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بالهيئة طارق أبا الخيل، أن مشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي يمثل أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مشيراً إلى أنه يتم استخدام رواسب الوديان وتركيزات المعادن الثقيلة في الدرع العربي من أجل الحصول على بيانات جيوكيميائية عالية الجودة وتحليلها.

مشروع المسح الجيوكيمائي.
مشروع المسح الجيوكيمائي.
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وأشار إلى أنه سيتم تغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بنتائجها النهائية بهدف تحفيز قطاع الاستكشاف المعدني في سبيل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لقطاع التعدين بالإضافة إلى توفير بيانات جيولوجية متعددة الأغراض لدعم عدد من القطاعات في مجالات مختلفة كالمياه، والبنية التحتية للقطاعات، وكذلك البيئة وغيرها.

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