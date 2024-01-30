الإطاحة بمقتني كائنات فطرية مهددة بالانقراض شرق السعودية

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط مخالف لنظام البيئة لاقتنائه كائنات فطرية مهددة بالانقراض، وعرضها دون ترخيص في المنطقة الشرقية.

وأشارت القوات إلى أنه جرى ضبط 13 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض، دون ترخيص، مبينة أن المضبوطات 4 أسود، و6 ثعابين وتمساحان، ونيص.

وأبانت أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها، غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أن عقوبة عرض منتجات الكائنات الفطرية دون ترخيص أو مجهولة المصدر بحسب نوع الكائن الفطري تصل إلى 10 آلاف ﷼.